澳門統計暨普查局最新資料顯示，11月入境旅客有近63.64萬人次，較10月增加9.3%，為連續7個月錄得按月增幅；按年則減少78.1%；留宿旅客及不過夜旅客分別有32.38萬人次及31.26萬人次。旅客平均逗留時間按年上升0.5日至1.7日，當中留宿旅客的平均逗留時間達3.1日，增加0.7日；不過夜旅客為0.1日，則減少0.1日。

按客源分析，內地旅客按年減少71%至58.85萬人次，其中個人遊旅客有19.73萬人次；大灣區方面珠三角九市旅客共32.74萬人次，來自珠海市有15.91萬人次，佔比達48.6%。香港及台灣地區旅客分別有近4.32萬人次及4589人次。

首11個月的入境旅客共523.74萬人次，按年減少85.6%；不過夜旅客及留宿旅客分別佔280.57萬人次及243.17萬人次，分別按年下跌85.4%及85.8%。旅客平均逗留1.4日，同比上升0.2日；留宿旅客的平均逗留時間為2.8日，增加0.6日；不過夜旅客則維持0.2日不變。

此外， 澳門媒體引述治安警數據顯示，臨近聖誕節假期，今日截至早上11時，各口岸共錄得逾8.6萬人次出入境，入境的6萬人次中，有4.7萬人次是包括外僱的內地居民。

記者：陳偉燊

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