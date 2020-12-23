金管局公布12月季報，本港零售銀行第三季整體的除稅前經營溢利減少26.1%，主要是由於淨利息收入減少按少19.6%，以及貸款減值撥備增加83.1%。零售銀行淨息差按年收窄0.4厘，至1.24%。

本港銀行業貸款總額在今年第三季按年增長3.2%，其中在香港使用的貸款增加5.3%，在香港境外使用的貸款及貿易融資則分別減少0.4%及3.6%。期內中國內地相關貸款略為增加0.8%，由上季的4.79萬億港元（佔資產總額的17.2%）增至4.82萬億港元，佔資產總額則降0.6個百分點。

銀行業存款總額第三季增加4.9%，部分受到季末的首次公開招股活動帶動，其中港元存款及美元存款分別增加8.4%及0.4%。若剔除首次公開招股活動貸款涉及的存款，存款總額及港元存款增幅分別為2.2%及3.0%。

貸款質素方面，本港銀行第三季的銀行業貸款質素下降步伐減慢。特定分類貸款比率至9月底按季略升0.05個百分點至0.84%。中國內地相關貸款的資產質素大致維持穩定，特定分類貸款比率於9月底按季略升0.02個百分點至0.96%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.39%下跌至0.33%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.04%。

本港銀行資本充足水平在2020年第三季維持穩健，為銀行在資產質素轉差以至整體經濟持續下滑時提供強大緩衝。本地註冊認可機構的總資本比率在2020年9月底為20.3%，遠高於8%的國際最低要求。

記者：歐陽偉昉

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