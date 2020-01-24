外圍雖然憂慮疫情擴散及刺激經濟措施或未能通過，但內地中證監表示明年將促進居民儲蓄向資本市場投資轉化，加上人行千億淨投放維持流動性，恒指今早低開36點後最多跌47點，但最終以全日高位收市，收市升223點或0.86%，報26343點，但仍受制於10天線(26391.96點)。

全日成交金額1291億元，較上日增加4.39%；國指升98點或0.95%，報10482點。恒生科技指數收報8426點，升2.92%。北水南下合計淨流入33.94億元，較上日增加395.1%，連續第3日流入，累計流入54.49億元。南水北轉為合計淨流入43.39億元人民幣。

藍籌29隻升，21隻下跌，2隻無升跌。小米（1810）創上市新高，見32.35元，升7.59%，收報31.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點；中生製藥（1177）跌1.84%，收報7.47元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌1.6%，收報5.54元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

內需股破頂，當中包括3隻藍籌，包括安踏（2020）創上市新高，見115.8元，收報114.6元，升2.41%；小米、蒙牛（2319）創上市新高，見45元，收報44.45元，升2.3%。

其他破頂內需股包括，李寧（2331）創上市新高，見49.8元，收報49.5元，升4.54%；長城汽車（2333）創上市新高，見22.6元，收報22.55元，升12.47%；九毛九（9922）創上市新高，見23.4元，收報23.3元，升9.39%。

另外，入國指、科指的新股京東健康（6618）創上市新高，見198.5元，收報195元，升6.91%。

「ATM」方面，阿里巴巴（9988）跌0.16%，收報248.4元；騰訊（0700）跌0.26%，收報571元；美團（3690）升3.91%，收報287元。

其他個股方面，黎智英獲准保釋，壹傳媒（0282）急升，收報0.265元，升7.29%。

光伏股續炒作，協鑫新能源（0451）升36%；卡姆丹克（0712）升25%；陽光能源（0757）升15%。

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