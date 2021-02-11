恒指升125點 安踏、小米、蒙牛、京東健康齊創新高
文章日期：2020年12月23日 12:12
恒指今早低開36點後，最多曾跌47點，其後反覆向上，最多升125點，半日升116點或0.44%，報26235點，成交金額617億元；國指升73點或0.71%，報10457點。恒生科技指數收報8386點，升2.44%。
藍籌25隻升，27隻下跌。吉利（0175）升5.88%，收報23.4元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.45%，收報7.5元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）升4.38%，收報30.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；建行（0939）跌1.42%，收報5.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。
三隻內需藍籌繼續破頂，安踏（2020）創上市新高，見115.7元，收報114.8元，升2.59%；小米（1810）創上市新高，見31元，收報30.95元，升4.38%；蒙牛（2319）創上市新高，見45元，收報45元，升3.57%。
其他破頂股亦見內需股，長城汽車（2333）創上市新高，見22.05元，收報21.8元，升8.73%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見70.25元，收報69.35元，升3.97%。
京東健康（6618）亦創上市新高，見197.5元，收報196.9元，升7.95%。
「ATM」方面，阿里巴巴（9988）跌0.96%，收報246.4元；騰訊（0700）跌0.26%，收報571元；美團（3690）升1.67%，收報280.8元。
昆侖能源（0135）公布，以408.8億元向國家管網集團出售北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權。曾升最多19.75%，是2020年3月25日後最大升幅，高見7.7元，是2019年11月5日7.78元後最高，收市升10.8%，報7.13元。
經營759阿信屋的CEC國際（0759）今公布業績。收報0.8元，跌2.44%。
海爾智家（6690）以介紹方式上市，半日報25.6元。
卓悅（0653）附屬公司清盤呈請已撤回。收報0.137元，無升跌。
TCL電子（1070）主席計劃近日增持至多500萬股 昨被指電視裝「後門」。半日收報5.59元，升7.29%。
五龍動力（0378）先合股後供股，集資逾2億元還債。半日收報0.028元，跌24.3%。
AEON信貸（0900）首三季少賺17%，疫情下慎防資產質素惡化。半日收報5.24元，無升跌。
澳門公布21天內曾赴外國的內地港台居民明起禁止入境。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報14.56元，跌1.89%；美高梅中國（2282）收報11.14元，跌0.54%；澳博控股（0880）收報8.41元，跌2.21%；永利澳門（1128）收報12.92元，升0.47%；銀河娛樂（0027）收報56.65元，跌0.18%；金沙中國（1928）收報33.1元，跌0.6%。
其他報道
TCL電子：主席計劃近日增持至多500萬股 昨被指電視裝「後門」