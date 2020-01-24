港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日
文章日期：2020年12月23日 11:22
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.38點子至0.24321%，是12月8日後最低，當日報0.23143%。對上一次連跌3日是2020年11月9日，當日拆息報0.17%。
港元現報7.7524元升值3點子，曾貶值最多2點子，報7.7529元，亦曾升值最多5點子，報7.7522元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.15點子至0.0381%；1星期HIBOR跌0.8點子至0.06935%；2星期HIBOR跌1.49點子至0.13304%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.37643%；6個月期HIBOR升0.29點子至0.54339%；12個月期HIBOR跌1.73點子至0.70357%。
美元指數現報90.483貶值0.171點或0.19%。
美元1個月期LIBOR報0.14525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.098%，連續3日收窄，利差是2020年12月11日後最低，當日差距為0.0907%
對上一次連續3日收窄，是2020年11月27日，當日利差報-0.0481%。
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