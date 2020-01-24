港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.38點子至0.24321%，是12月8日後最低，當日報0.23143%。對上一次連跌3日是2020年11月9日，當日拆息報0.17%。

港元現報7.7524元升值3點子，曾貶值最多2點子，報7.7529元，亦曾升值最多5點子，報7.7522元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.15點子至0.0381%；1星期HIBOR跌0.8點子至0.06935%；2星期HIBOR跌1.49點子至0.13304%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.37643%；6個月期HIBOR升0.29點子至0.54339%；12個月期HIBOR跌1.73點子至0.70357%。

美元指數現報90.483貶值0.171點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報0.14525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.098%，連續3日收窄，利差是2020年12月11日後最低，當日差距為0.0907%

對上一次連續3日收窄，是2020年11月27日，當日利差報-0.0481%。

其他報道

光伏股續有炒作 信義光能創新高

高銀金融：停牌待發內幕消息公告

【有片】疫下多留家 市民感商場人流大減

特朗普稱或不簽署紓困法案 佩洛西稱本周表決 道期跌0.3%

藥妝商：聖誕釋放疫情壓抑的購買力 生意有望按月改善

馬斯克：曾向蘋果洽售Tesla 但庫克拒絕會面

上證高開5點 人行進行共1100億人幣逆回購操作

恒指低開36點 京東健康再創上市新高 昆侖能源賣產升14%

中芯國際、海康威視將被剔除富時羅素指數

港股ADR跌65點 美期向下 亞股向上

卓悅：附屬公司清盤呈請已撤回

TCL電子：主席計劃近日增持至多500萬股 昨被指電視裝「後門」

憂慮變種病毒擴散 道指跌200點 標指連跌3日 納指則創新高