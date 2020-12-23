聖誕檔期一向是零售業的「重頭戲」，商場及商戶都冀望藉聖誕消費旺季挽救今年整體零售，即使第四波疫情在聖誕檔期未必減退，藥妝界仍期望早前積壓的消費力會釋放；商場方面，不少以旅客為主的大型商場今年於聖誕佈置方面較往年遜色，有業界人指出，商場的聖誕佈置和政府的限聚令有關，反而一直以本地客為主的商場表現較為突出，有商場大灑金錢佈置，並預期疫境下人流依然有增長。

【有片】疫下多留家 市民感商場人流大減

化妝品同業協會主席何紹忠指出，今年商場的聖誕佈置需要考慮政府的限聚令，若佈置太誇張，較易引起人群聚集，難以控制人流。他更稱，今年工展會、冬日節和年宵的三大促銷活動因疫情取消，市民壓抑多時的消費力可望留待聖誕釋放。

商場佈置考慮限聚令 避免人群聚集

他形容，12月的零售雖受第四波疫情的打擊，但預計整體的零售的跌幅會按月收窄。何紹忠提及，9月和10月的藥物及化妝品類別的零售指數連續兩個月表現相對其他類別最差，但是隨着聖誕節的促銷，該類別的表現會有回升的動力，帶動按年跌幅收窄。

主打香港市場的商場亦預期能保持去年的生意，D2 Place市場及租務經理呂智樂表示，商場今年因限聚令取消超過20個活動，可以投放更多的資金於聖誕佈置上。她指出，今年聖誕佈置的規模是歷年最大，支出亦較去年多逾兩成至三成。

D2 Place：投放更多資金聖誕佈置

呂智樂提及，去年聖誕檔期的銷售有逾兩成至四成的增長，今年12月頭的兩個星期銷售已有較平日有逾兩成至三成的增長。她預計，今年聖誕整體銷售與去年相若，人流方面更按年上升5萬人次至45萬人次。

呂智樂表示，因為在家工作和在家學習的趨勢，閒日（星期一至星期五）的入場人次較往年增加一成至兩成，星期六及星期日則維持正常。她透露，全年商場的銷售保持平穩，於疫情回穩的6月、9月及10月售銷更有急增的現象。她預計，繼聖誕後的農曆新年檔期，銷售會再上升。

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌表示，業界期望聖誕可令第四季的生意好轉，可惜疫情打擊大眾的消費意欲，影響購買作送禮及自用的銷售。

周生生：料金飾銷售較去年同期跌五成

劉克斌提及，去年12月整體銷售因社會事件已跌逾三至四成，預計今年12月金飾銷售較去年同期跌五成，珠寶首飾更跌超過五成。他形容，澳門的銷售表現與香港相若，但最近因與內地通關措施，令銷售氣氛稍為好轉。

記者：陳麗歡

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