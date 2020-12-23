恒指今早低開36點或0.14%，報26083點，成交金額20億元；國指今早低開12點或0.12%，報10371點。恒生科技指數開市報8207點，升0.26%。

藍籌21隻升，19隻下跌，12隻無升跌。創科實業（0669）升1.42%，報107元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；藥明生物（2269）跌0.98%，報91.3元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.79%，報568元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）升0.16%，收報249.2元；騰訊（0700）跌0.79%，收報568元；美團（3690）無升跌，收報276.2元；小米（1810）升0.17%，收報29.7元。

京東健康（6618）再破頂，開市報185元，升1.43%；創上市新高，見185元。

昆侖能源（0135）之前公佈出售 資產，開市報7.39元，升14.9%。公司公布，以408.8億元向國家管網集團出售北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權。

經營759阿信屋的CEC國際（0759）今公布業績。開市報47.65元，升0.63%。

海爾智家（6690）以介紹方式上市。開市報24元。

卓悅（0653）附屬公司清盤呈請已撤回。開市報0.137元，無升跌。

TCL電子（1070）主席計劃近日增持至多500萬股 昨被指電視裝「後門」。開市報5.41元，升3.8%。

五龍動力（0378）先合股後供股，集資逾2億元還債。開市報0.032元，跌13.5%。

AEON信貸（0900）首三季少賺17%，疫情下慎防資產質素惡化。開市報5.24元，無升跌。

澳門公布21天內曾赴外國的內地港台居民明起禁止入境。賭股個別發展，澳博控股（0880）開市報8.55元，跌0.58%；永利澳門（1128）開市報12.8元，跌0.47%；銀河娛樂（0027）開市報56.75元，無升跌；金沙中國（1928）開市報33.55元，升0.75%。

其他報道

港股ADR跌65點 美期向下 亞股向上

卓悅：附屬公司清盤呈請已撤回

TCL電子：主席計劃近日增持至多500萬股 昨被指電視裝「後門」

憂慮變種病毒擴散 道指跌200點 標指連跌3日 納指則創新高