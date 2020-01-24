美國通過刺激經濟方案，不過英國出現變種病毒株，並且有機會已在美國、德國、法國、瑞士傳播，雖然BioNTech稱相信現有疫苗可應對新毒株，若有需要可能六周內調整好疫苗，但市場對疫情擴散的憂慮，仍影響到市場發展。道指低開16點，見全日最高位後持續向下，低位曾跌223點。標指連跌第3日，納指曾升最多0.77%，高見12840.573點，創上市新高，收報12807.918點，創收市價計新高。

道瓊斯工業平均指數收跌200點，跌幅0.67%，報30015點。標普500指數收跌7點，跌幅0.21%，報3687點。納斯達克綜合指數收漲65點，或0.52%，報12807點。

高盛跌2.6%，報250.09美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低45點，而salesforce，升2%，報231.17元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果收市報131.88元，升2.84%，谷歌母公司Alphabet收市報1720.22元，跌0.82%，亞馬遜收市報3206.52元，升0.01%，Facebook收市報267.09元，跌2.08%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.18%，報391點。德國DAX指數收漲1.3%，報13418點；法國CAC 40指數漲1.37%，報5466點；英國富時100指數收漲0.58%，報6453點。