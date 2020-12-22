五龍動力（0378）建議合併股份及供股，每20股合併為1股，繼而削減股本，之後每1股供9股，每股供股價0.07元，增發逾30.39億股，集資最多2.127億元。集資淨額達2.03億元，將用於償還貸款及債項，其中有4910萬元償還予母公司五龍電動車（0729）。持有五龍動力74.56%權益的五龍電動車（0729），按例需在股東特別大會上放棄投贊成票，但是可投反對票。

根據五龍動力的股本重組計劃，其建議每20股合併為1股，並將合併後每股面值4元，大削至0.01元，用作抵銷累計虧損。然後該集團進行供股集資，每1股供9股，據此增發30.39億股，集資2.127億元。由於是次供股並沒有包銷商，配售代理禹銘投資管理只會盡最大努力配售未獲供股股股份，因此就算供股計劃符合獲股東通過等條件，供股規模有機會縮減。供股價較五龍動力合併股份的理論收市價0.8元，大幅折讓91.3%。供股權將於明年2月26日至3月5日買賣。

若然是次供股股份獲全數配售，承配人將佔股最多90%。原有大股東五龍電動車的持股將被大幅攤薄至7.45%。若五龍電動車需要按比例參與供股，涉資則達1.59億元。依照最新時間表，有關合股、削股本及供股計劃，將於明年4月底完成。每手買賣單位則由2000股，調整為2萬股。

是次五龍動力供股集資，有6000萬元及4910萬元用於償還新鴻基財務及五龍電動車，另有6500萬元償還予正景，餘額3660萬元用作旗下重慶工廠重組及營運，最後2030萬元用作香港總部及一般營運資金。

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