中國石油（0857）公布，其非全資附屬公司昆侖能源（0135）落實出售部份管道資產予國家管網集團，即北京管道公司60%股權及大連LNG公司75%權益，交易對價約408.86億元（人民幣、下同），國家管網集團將全數以現金支付。出售項目的市淨率約1.9倍，因此預計形成的重組收益約194.68億元，中石油應佔當中的105.87億元。

北京管道公司主要負責陝甘寧（即陝西、甘肅及寧夏）至北京輸氣管道工程的建設、運營及管理。大連LNG公司主要負責國外採購的LNG在大連地區的接卸工作，並根據調度指令對LNG進行氣化、外輸和裝車工作。

中石油指出，昆侖能源因為是次交易，淨套回現金約370億元，所得款項淨額約50%，將用於派發股息回饋昆侖能源股東，餘額約40%將用於開拓昆侖能源天然氣終端銷售業務，做強昆侖能源天然氣終端業務，昆侖能源另將10%用於償還現有債務及一般營運用途。

現時國家管網集團的股東陣容方面，中石油為最大股東，持股達29.9%；中國誠通、另一國家主權基金國新控股、社保基金等，則分別佔12.87%、12.87%及10%，其餘股東包括中國石化、中保投資基金等佔餘下權益。其註冊資本達5000億元。