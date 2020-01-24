AEON信貸財務（0900）公布截至11月底的首三季業績，首三季純利按年跌17.4%至2.3億元，每股基本盈利為0.5501元。

集團首三季的收入近8.4億元，按年跌13.8%，當中利息收入為7.33億元，按年跌13%。淨利息收入近7億元，按年跌11.3%。集團指，疫情幾乎令本地及海外消費行為停滯，雖然第三季可見輕微復甦跡象，但首三季整體銷售及循環應收信用卡賬款及私人貸款應收賬款仍然錄得下降。而淨利息收入則因平均資金成本由去年同期2.8%下降至首三季的2.5%，令利息支出下跌37.5%至3340萬元。

本港失業率上升，但集團指已採取壞賬預警機制及保守的信貸評估，成功地將逾期客戶貸款及應收款項由今年二月底的3.086億元減少8月底的2.021億元，至11月底，即第三季末更進一步降至1.786億元，故減值虧損及減值準備按年減少6%至1.777億元。

集團指，本地在不會有額外「保就業」計劃的預期下，香港失業率可能會上升，將在此急速轉變及極具挑戰的營運環境下，繼續集中於控制任何可能惡化的資產質素，同時恢復推廣活動，透過不同的銷售渠道以吸引上升消費。

同時，集團公布將天津永旺小額貸款（AMFTJ）自願性清盤。集團指，由於AMFTJ自其成立以來一直持續虧損，尤其因近日當地合適的商機越來越少，AMFTJ在可預見的將來很可能仍然無法於其財務表現或營運狀況有任何實質改善。同時，由於集團在中國的最新業務策略將集中於開拓粵港澳大灣區的消費金融市場，AMFTJ的持續存在或預計不會對集團或其業務有重大意義。自願清盤下集團將可減少其於AMFTJ相關的損失，以及可將資源和管理工作結合以更專注集團在中國的小額貸款業務。

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