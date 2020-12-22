沒有比較便沒有痛苦，若以當初英國與亞洲如何看待疫情計，英國遲遲不封關，很多市民亦濫用自由的名義不肯戴口罩，以至疫情肆虐大半年至今，更出現變種病毒，足以作反面教材，也是準備移居過來的香港人慎防之事。到今日英國成為重災區，英國盡早通報，諸國緊急封鎖自英國來的航班，英國亦未有發難，反而倍覺悲哀。

早前香港政府試圖禁止記者用「武漢肺炎」一詞，官方回應指「不要污名化」，到食衛局長陳肇始昨日公開稱變種病毒為「英國病毒」。猶記得最初林鄭指封關是歧視湖北人，又說七成通關是香港人，反問為何封關，又說不應違反《基本法》中港人出入境的自由；但到今日卻禁止英國航班到港，身邊有朋友因簽證到期要從英國返港，如今只能滯留彼邦，也許要尋求臨時續簽。

政策因疫情變化而反覆是無可厚非，但體面與原則，卻是一地政府的格調。縱使很不認同英國最初的愛理不理，但今次成為重災區之際，政府未有因英國病毒之名而發難，BBC中文網亦採用，遑論政府企圖干預傳媒用字。英國病毒出現變種，先由衛生大臣夏國賢早於十日前公布，到現在任由各國封鎖，尤其法國暫停與英國的陸路運輸，約翰遜與馬克龍通電後，亦表示理解。

近日在微信收到海外華人傳來的大陸網紅短片，先說英國處理不佳，更斥出現變種，結論當然是讚揚中國處理疫情效果理想，但經濟卻受英國拖累，無辜為此埋單。前半說對，英國確實表現不濟，釀成今日哀鴻遍野，但回溯疫情為何肆虐全球，是源自中國隱瞞疫情，「吹哨者」李文亮醫生被指「在互聯網發布不實言論」，在訓誡書簽下「能 明白」的字樣，是歷史永不能磨滅之事，更要反覆重提，汲取教訓，不可任由人力轉移視線並篡改歷史。若要反思，則要兩國都須反思，而非推諉責任、趁火打劫。

數月前特朗普宣布退出世衛，英國未有跟從，反而加磅注資。同樣縱使未必認同英國每項政策，但至少該國知道要保住體面與原則。守得住疫情有功，經常以此吹噓，但失掉了國格，才是一個政府悲哀之處。

賈文清

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