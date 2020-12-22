恒指公司今日刊發諮詢文件，就恒生指數的組成向市場徵詢意見，探討如何挑選成份股、成份股數目及成份股權重等五項議題。

其中，文件建議將成份股數目擴大至65隻至80隻，增加指數整體覆蓋率及促使各行業的代表性均能達到一個合理的水平。同時建議取消候選成份股的最少上市時間要求，從而更能適時將具代表性的新上市公司納入恒生指數。文件亦建議把成份股權重上限由現行的10%降至8%，以降低大型成份股的權重；以及劃一現有成份股、同股不同權或第二上市成份股權重上限至8%，主要是考慮到未來將會有更多公司以此形式上市，因此該類公司的權重上限應與其他成份股看齊。

文件也建議，按每個行業組合的目標覆蓋率來挑選成份股，以確保在香港市場內主要行業有較平均的代表性，並減輕指數比重集中在某些行業的問題。另外為了保證恒指的「香港代表性」，建議維持被分類為香港公司的成分股在一定數量。

諮詢期將於明年1月24日結束，預計將於明年2月公布有關諮詢結果。

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