統計處公布，今年第三季錄得193億元的國際收支盈餘（相對本地生產總值的比率為2.8%），而次季則錄得155億元的赤字（相對本地生產總值的比率為2.4%）。儲備資產相應地於第三季增加同等數額（193億元）。

經常賬戶方面，第三季的經常賬戶錄得965億元盈餘（相對本地生產總值的比率為13.8%），反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產在環球金融波動時提供緩衝。與去年第三季的693億元的經常賬戶盈餘比較，盈餘增加主要是由於貨物貿易盈餘增加和初次收入淨流入增加，而服務貿易盈餘減少則抵銷了部分經常賬戶盈餘的增幅。

貨物貿易盈餘由去年第三季的2億元增加至今年同季的315億元。同期，服務貿易盈餘由去年第三季的357億元減少至今年同季的254億元。

金融賬戶方面，第三季屬非儲備性質的金融資產錄得1080億元的整體淨流出（相對本地生產總值的比率為15.5%），而第二季則錄得1042億元的整體淨流出。第三季錄得整體淨流出，是由於其他投資淨流出，而直接投資淨流入、證券投資淨流入和金融衍生工具現金結算所引致的淨流入則抵銷了部分的整體淨流出。

另外，第三季季末，香港的對外金融資產和負債總值均處於很高的水平，分別為459,374億元（相當於本地生產總值的16.8倍）和308,832億元（相當於本地生產總值的11.3倍）。期內，香港的對外債務總額為133,177億元（相當於本地生產總值的4.9倍），按年增加3227億元，主要是由於銀行界別的對外債務、直接投資的債務負債（公司間借貸）和其他界別的對外債務增加所致。

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