英國病毒變種雖然世衞、BioNTech派定心丸，但市場仍感憂慮，恒指午後跌幅加大至最多307點或1.17%，收市跌187點或0.71%，報26119點，連續兩日於10天線(26407.93點)，進一步逼近50天線(25833.87點)。

大市成交金額1237億元，較上日減少14.01%；國指跌17點或0.17%，報10384點。恒生科技指數收報8186點，升0.33%。

北水南下合計淨流入6.86億元，較上日減少49.94%，連續第2日流入，累計流入20.55億元。南水北上轉為流出，合計淨流出35.86億元人民幣。

藍籌9隻升，42隻下跌，1隻無升跌。安踏（2020）今早宣布出售健身器材公布，股價創上市新高，見114.5元，升3.61%，收報111.9元，是升幅最大的藍籌。李寧（2331）亦曾創上市新高，見49.5元，但收報47.35元，跌2.17%。

蘋果擬進軍汽車業，吉利（0175）跌5.35%，收報22.1元，是跌幅最大的藍籌。其他車股亦向下，比亞迪股份（1211）收報193.7元，跌6.24%；廣汽集團（2238）收報8.04元，跌3.48%。傳統車股則較佳，東風集團股份（0489）收報8.33元，升4.91%；長城汽車（2333）創上市新高，見20.95元，收報20.05元，升0.65%。

藥明生物（2269）創上市新高，見94元，收市升1.71%，收報92.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；藥明康德（2359）亦創上市新高，見145.6元，收報142元，升1.43%。

友邦（1299）跌1.89%，收報88.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

京東健康（6618）入國指、科指，同時亦成為深港通股份，刺激創上市新高，見182.4元，收報182.4元，升9.88%，亦為收市價計新高。

字節跳動否認收購中手游部分股份，中手游（0302）升幅大縮。中手游曾升最多21.75%，是2019年11月4日後最大升幅，高見3.75元，是2020年10月12日3.79元後最高。收市升0.97%，收市報3.11元，連升6日，累計升0.34元。

長和（0001）指和記奧普泰通信技術非長江和記集團公司。長和收報52.55元，跌2.69%。

其他報道

馬來西亞將採購兩款中國新冠疫苗 洽談已近尾聲

眾安科技與印尼電子錢包合作提供保險科技應用

滬指跌穿3400點 兩市合共成交額逾9500億元人幣

【有片：埋身擊】內地股市年底前有機會進一步挑戰高位

字節跳動否認收購中手游部分股份

長和：和記奧普泰通信技術非長江和記集團公司

聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮懶人包求生

政治取態影響生意 餐廳訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見

字節跳動競敵「快手」傳於下月5日上市 目標估值500億美元

【選股王】消費股逢低買 中芯小注投機性買入

親親食品折讓價配售8000萬股 籌資1.76億元

恒指半日跌22點 安踏、李寧、京東健康創上市新高