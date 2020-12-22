eatigo區域策略伙伴主管方安生（左）表示，有被公眾視為「黃店」的餐廳生意暢旺，不需再透過平台折扣吸引客人，因此停用平台服務。右為eatigo香港總經理廖燊偉。（蕭嘉聰攝）

香港自去年中爆發社會運動，飲食業因應政治立場分成「黃藍」兩派，餐廳訂座平台eatigo受訪時直言，有「黃店」獲藝人杜汶澤推薦後，訂座大增毋須透過平台吸客；有「藍店」大集團更踴躍提供優惠，可見政見亦影響餐廳生意表現。

黃店生意佳減折扣 大集團轉軚加入平台推廣

eatigo區域策略伙伴主管方安生表示，有餐廳以往生意一般，經杜汶澤拍片推薦後，當日就成為平台的「Top restaurant」，之後生意絡繹不絕，不需再透過平台折扣吸引客人，因此停用平台服務，亦為餐廳感到開心。eatigo香港總經理廖燊偉補充，以往一些大集團甚少考慮加入平台，認為是「做壞branding」，社會運動後態度明顯有變，例如某大集團旗下的茶飲店，提供的折扣亦更進取。方安生表示，平台沒有政治取向，用戶大多較為年輕，餐廳提供情况就可反映政治取態影響表現。

香港出現第四波疫情，eatigo預計生意及人均消費將下跌至少五成，即使是外賣亦至少下跌15％，平台本身的日均訂座亦下跌約四成。12月的平均折扣額約35％，餐廳有見及此亦加大折扣吸客，平均折扣至少增至40％或以上。本周是首個限制晚市堂食的聖誕節，平台節日的訂座一半集中在午市，亦有一半是下午茶或趕在6時前吃晚飯，即下午4至5時，預計較「正常」聖誕節訂座量大跌至少五成，由日均五位數字的訂座縮減至四位數。

eatigo積極籌備外賣自取服務

方安生指出，今年初爆發疫情，平台已減少大部分推廣預算，積極籌備外賣自取服務，7月推出後亦有新餐廳加入，例如酒吧等不能提供堂食的餐廳。

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