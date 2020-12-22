恒指跌22點，收報26284點，成交金額602億元。美股先跌後回穩，日韓台股市偏軟，港股則窄幅上落。近期熱炒的板塊個股有些整固，協鑫（3800）續調整跌7%，市傳蘋果電動車最快明年面世，比亞迪（1211）跌3.5%，在200元關口好淡爭持，但長汽（2333）再升2.7%，東風（489）升7%。

半新股續有炒作，京東健康（6618）晉身港股通，今早升2.8%，華潤萬象（1209）、Vesync（2148）、泡泡瑪特（9992）、藍月亮（6993）亦分別升2%至7%。NIKE業績理想，安踏（2020）升5%創新高，內地茅台、五粮液也齊創新高，市整體上消費股保持穩步上揚之勢，逢低買入錯不了。

特朗普臨別秋波，繼續加強打壓中資企業，但筆者覺得可小注冷吼中芯（0981）。拜登當選後，已表明不贊成懲罰性措施，而中央近期不斷拘捕包括曾獲副總統彭斯接見的黎智英在內的香港民運人士，但拜登以及其團隊至今不發一言，對中國的取態明顯更溫和。就算不取消中芯的制裁，至少不會再加碼，而現價則充份反映了制裁不利因素。一旦拜登放寬制裁，容許中芯買入EUV光刻機，則中芯股價勢必暴漲。

另外，近期中芯出現內鬥，前台積電營運長蔣尚義出任副董事長，結果迫使聯合執行長梁孟松在同一時間向董事會遞交書面辭呈。市場視之為內鬥，中芯股價下跌。但台灣傳媒報道，蔣入梁出的原因是前者有更大機會，替中芯取得ASML的EUV機。

當年的「弘芯半導體騙局」，最後被賣掉抵押的光刻機，據說也是由蔣尚義爭取回來的。蔣尚義領導台積電時期，也與ASML建立很好的關係，而ASML也極希望與中國做生意，雙方或能找到繞開制裁的交易方案。

現時中芯股價一潭死水，完全乏人問津。但假如有閒錢的話，倒可以小注投機性買入碰運氣。

張兆聰

明報首席評論員