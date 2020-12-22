恒指今早低開45點後，最多曾跌102點，半日跌22點或0.08%，報26284點，成交金額602億元；國指升44點或0.43%，報10446點。恒生科技指數收報8212點，升0.64%。

藍籌17隻升，33隻下跌，2隻無升跌。今早公布出售健身器材業務的安踏（2020）創上市新高，見114.5元，升5.19%，收報113.6元，是升幅最大的藍籌。連帶另一體育用品股李寧（2331）亦創上市新高，見49.5元，收報48.05元，跌0.72%。

濠賭股普遍向下，銀娛（0027）跌3.25%，收報56.65元，是跌幅最大的藍籌。金沙中國（1928）收報33.6元，跌2.61%；新濠國際發展（0200）收報14.68元，跌2.52%；美高梅中國（2282）收報11.34元，跌0.87%；澳博控股（0880）收報8.6元，跌2.05%；永利澳門（1128）收報13元，跌1.96%。

小米（1810）將於本月28日發布小米11，小米股價升2.05%，收報29.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

友邦（1299）跌1.06%，收報88.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。

京東健康（6618）獲深交所納入港股通名單、國指及科指，股價創上市新高，見180元，收報170.7元，升2.83%。

中港簽訂新供水協議，粵投（0270）曾升最多10%。半日收報13.8元，升9.18%。

其他破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見20.95元，收報20.45元，升2.66%；藥明生物（2269）創上市新高，見94元，收報92.55元，升2.1%；藥明康德（2359）創上市新高，見145.6元，收報145元，升3.57%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見15.66元，收報15.2元，升1.33%。

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