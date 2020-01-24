港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌第2日
文章日期：2020年12月22日 11:18
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌2.07點子至0.25696%。對上一次連跌2日是11月6日，當日拆息報0.20881%。
港元現報7.7532元無升跌，曾貶值最多3點子，報7.7535元，亦曾升值最多7點子，報7.7525元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.35點子至0.03955%；1星期HIBOR無升跌0點子至0.07732%；2星期HIBOR跌0.81點子至0.14798%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至0.37429%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.54054%；12個月期HIBOR跌0.3點子至0.72083%。
美元指數現報90.189升值0.146點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報0.14375%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1132%，連續2日收窄，利差是2020年12月11日後最低，當日差距為0.0907%
對上一次連續2日收窄，是2020年12月11日，當日利差報0.0907%。
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