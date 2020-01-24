恒指今早低開45點或0.18%，報26260點，成交金額34億元；國指今早高開2點或0.03%，報10404點。恒生科技指數開市報8164點，升0.06%。

藍籌12隻升，36隻下跌，4隻無升跌。長建（1038）升0.88%，報39.9元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌3.19%，報33.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.44%，報574.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；匯控（0005）跌0.89%，報39.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）升0.8%，收報252元；騰訊（0700）升0.44%，收報574.5元；美團（3690）升0.57%，收報280元；小米（1810）升0.51%，收報29.45元。

安踏（2020）以4.2億美元(約32.6億港元)，出售健身器材品牌PRECOR業務，料錄2000萬美元(約1.55億港元)淨利得。

京東健康（6618）行使超額配股權額外淨集資近40億。安踏開市報108.8元，升0.74%。

郵儲行（1658）斥50億人民幣設直銷銀行。郵儲銀行開市報4.18元，升0.72%。

國際家居零售（1373）中期多賺2.5倍，中期息9仙。開市報2.74元，升1.1%。

中人壽（2628）今年保費收入首破6000億人幣。開市報16.88元，無升跌。

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