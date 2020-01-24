英國新冠病毒變種加上新一輪防疫封鎖和限制措施影響，道指低開20點後，曾跌423點，跌最多1.4%，是2020年11月30日後最大跌幅。美國參眾兩院就規模9000億美元的抗疫刺激法 案，1.4萬億美元的聯邦支出法案進行表決，國會領導人預計法案將獲得 通過，白宮也表示特朗普將簽署，大市尾段由跌轉升。

道瓊斯工業平均指數收漲37點，升幅0.13%，報30216點。標普500指數收跌14點，跌幅0.4%，報3694點。納斯達克綜合指數收跌13點，或0.11%，報12742點。

高盛升6.13%，報256.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻97點，而麥當勞跌1.59%，報211.67元，拖低道指22點。

科技股方面，蘋果收市報128.23元，升1.24%，谷歌母公司Alphabet收市報1734.56元，升0.48%，亞馬遜收市報3206.18元，升0.14%，Facebook收市報272.79元，跌1.3%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.33%，報386點。德國DAX指數收跌2.82%，報13246點；法國CAC 40指數跌2.44%，報5393點；英國富時100指數收跌1.73%，報6416點。