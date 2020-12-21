安永今日公布，料港交所全年新股集資額可排名全球市場第二位，全年共集資約3916億元，僅次於榜首的納斯達克交易所，全年集資4313億元；其後則分別為上交所、紐交所及深交所。而以新股數目計，港交所則排第四位，全年共有144隻新股。三甲分別為上交所，全年有233隻新股；納斯達克，全年181隻；以及深交所，全年162隻。

今年規模最大的前三隻新股均來自中港兩地交易所，其中最大IPO為於科創板上市的中芯國際（0981），集資590.5億元。其次則是回港作第二上市的京東（9618），集資347.9億元。第三位則為年初於A股掛牌的京滬高鐵。美國方面，紐交所最大新股為雲服務股份Snowflake排名第四，集資38.6億美元；納斯達克最大股份共享居住股Airbnb則排名第五，集資38.3億美元。

回港上市中概股方面，全年在港共錄得1313億元集資額，佔全年港交所集資總額34%；而港股全年最大的10隻新股中，中概股亦佔多達5席。此外，中概股新股的平均公開發售超額認購倍數為68倍。赴美方面，雖然仍受中美關係影響，但全年美股市場有35隻中概股掛牌，其中25家公司赴納斯達克，8家赴紐交所，共計集資123.2億美元（約為961港元）。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，明年港交所全年新股市場可集資3500億元。他表示，料明年中概股回歸熱潮將延續，未來企業版同股不同權（WVR）中概股亦可進行第二上市，再加上，滬深港通投資範圍有望擴大，相信明年新經濟公司仍是IPO市場的増長引擎。安永科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝則表示，今年赴美上市的中概股平均首日回報達22%，是近三年以來最高，雖然中概股面臨重重挑戰，但仍受到外國投資者青睞。

記者：馬迪帆

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