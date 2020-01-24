英國出現新冠病毒變種，另有其他歐洲國家出現變種病毒個案，市場憂慮疫情會繼續嚴峻，影響歐洲經濟進一步向下滑，歐美期貨下挫。港股今日低開低走，早段曾最多下挫223點，其後跌幅收窄，午後持續跌勢，尾市低位收市，全日跌191點或0.72%，收報26306點，成交金額1438億元，較上日減少13.57%；國指跌81點或0.78%，報10401點。恒生科技指數收報8159點，跌1.14%。

藍籌10隻升，40隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升3.66%，收報90.65元，是升幅最大的藍籌。港交所（0388）創新高，高見407元，全日升2.28%，收報403元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點。匯控（0005）跌4.01%，收報39.5元，是跌幅最大的藍籌，也是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低85點。

「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌0.23%，報255元；騰訊（0700）跌0.09%，報580.5元；美團（3690）無升跌，報278.4元；小米（1810）曾創新高見30.3元，全日無升跌，報28.8元。

歐洲多個國家停止航班飛往返英國，航空股受壓，東航（0670）跌3.93%，收報3.42元；國泰（0293）跌3.11%，收報7.17元；國航（0753）跌3.02%，收報6.11元；南航（1055）跌2.9%，收報4.68元。

中芯國際（0981）上周五遭美國商務部宣布將其列入出口管制的「實體清單」。中芯全日收報19.14元，跌3.63%，為跌幅最大國指成份股。晶片股華虹半導體（1347）也向下，全日跌4.86%，收報45元。

京東健康（6618）今日收市後將納入多個指數，全日收報166元，升12.24%。

物管股做好，碧桂園服務（6098）升10.06%，收報51.95元；時代鄰里（9928）升8.82%，收報8.02元；保利物業（6049）升7.8%，收報63.6元。

光伏繼續炒上，福萊特（6865）收報27.7元，升13.06%；信義光能（0968）收報18.3元，漲12.96%；金風科技（2208）收報14.3元，升6.56%。

阜博集團（3738）宣布向螞蟻集團旗下間接全資附屬Antfin配售2890.17萬股，每股作價13.84元，較周五收市價折讓7.49%，集資約4億元。阜博全日收報15.92元，漲6.42%。

加科思（1167）新上市，全日收報14.42元，較招股價14元高收3%。

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