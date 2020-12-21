匯豐一項可持續發展計劃，獲聯合國教科文組織（UNESCO）頒發今年首設的「亞太區文化遺產保護獎 — 可持續發展特別貢獻獎」。獲獎項目是2013年由匯豐、香港大學公民社會與治理研究中心，以及荔枝窩村一起推出的「滙豐永續鄉郊計劃」，旨在推動香港郊區及鄉村的可持續發展。

茘枝窩位於新界東北，近船灣郊野公園，已經有400年歷史，之所以叫茘枝窩，是因昔日盛產茘枝而得名。計劃以跨界別合作模式，結合農業、教育和科研去推行可持續發展措施及創新的項目，令這個相當偏遠的客家小村落重現生氣。

茘枝窩擁有六公頃良田，可以耕種各類農作物，包括以有機農法種植水稻、鬱金香、紅蘿蔔、茴香、洛神花、日本春菊、番薯葉、薏苡仁、薑花、蕹菜、薑、南瓜、青瓜、秋葵、蓮子、咖啡及紅莧菜等農作物。

聯合國教科文組織讚揚計劃以創新方式推動鄉郊永續發展，不但保留客家文化，更重要是為香港推動城鄉互動的可持續發展奠下良好基楚。

匯豐香港區行政總裁施穎茵表示對獲嘉許感到榮幸，並指該行一直與香港大學合作，結合雙方在經濟、社會及環境方面的專業知識，延續本地鄉郊文化，未來將繼續在社會各層面推動可持續社區轉型。