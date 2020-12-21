凱知樂（2122）旗下潮流及收藏玩具平台kkplus適逢聖誕及新年佳節，推出一系列潮流玩具產品。該集團指，顧客對部分矚目產品銷情熱烈，人均消費更達1000港元以上。

同時，kkplus踏入聖誕月帶來兩個本地玩具單位Karenkei - Babedu及BigBoysToys首個展覽，展出原創角色Babedu及經典街機遊戲街頭霸王阿隆等角色的限量Figure； 與辰時雜貨店聯手打造期間限定店Pop-up Plant Lab，結合古物與塊根植物懷舊過聖誕；同時加設懸浮玩具工作坊。

kkplus開業數個月以來，推出多款獨家產品，於今年九月開業後，銷售表現理想，首週末營業額達40萬港元。其計劃短期內打造線上線下高度結合的全渠道平台， 將kkplus擴展至大中華地區。 在聖誕節前夕搜羅包括Toyzeroplus於台北玩具展首次展出的大Size富士山雷龍，已接獲大量查詢，並已售罄。他們亦將會跟Premium Bandai及Foolsparadise等合作舉辦展覽。

記者：陳偉燊

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