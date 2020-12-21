今年受新冠肺炎疫情影響，失業率上升。第三季負資產宗數和金額按季上升六成，不過經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，過去基數低，相對2003年數字仍相差甚遠。他預期明年負資產數字保持平穩，因為現時銀行按揭有提供「還息不還本」幫助，而有壓力的業主亦會提早沽出物業，所以明年數字雖會有上落，但不會出現急升。

樓價年初至今微跌0.3%，曹德明認為明年走勢視乎疫情變化，上半年表現依然反覆，但隨着疫苗出現，下半年會見較明顯上升，料全年上升3%至5%。

按息方面，今年量寬重臨加上IPO帶動資金流入，1個月拆息上月曾跌至重回10年新低的0.1厘，近日反彈至0.2厘，仍是低息水平。上月銀行將按息減至H+1.35%，曹德明認為，在IPO需求穩定後，拆息有再降空間，明年拆息或再輕微下調，銀行為競爭生意，會重新將回贈提高。

今年按揭申請數字因疫情等因素跌至80000宗，曹德明指新盤現樓銷售在今年下半年好轉，趨勢可在明年延續，而還息不還本完結後轉按也會增加，按揭申請期望已見底，料明年可回升10%至88000宗。

記者：歐陽偉昉

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