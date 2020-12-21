美股上周五下跌，三大指數低收。英國的新冠肺炎疫情再度嚴峻，市場憂慮疫情進展。港股半日低開低走，曾低見26274點，最多挫223點，半日跌54點或0.21%，報26444點，成交金額731億元；國指跌10點或0.1%，報10472點。恒生科技指數收報8261點，升0.09%。

藍籌16隻升，36隻下跌。藥明生物（2269）升4.57%，收報91.45元，是升幅最大的藍籌；小米（1810）創新高，高見30.3元，半日升4.51%，收報30.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；匯控（0005）跌4.01%，收報39.5元，是跌幅最大的藍籌，也是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低85點。港交所（0388）創新高，半日收報403.6元，升2.44%。

「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌0.23%，報255元；騰訊（0700）跌0.09%，報580.5元；美團（3690）無升跌，報278.4元。

中國鐵塔（0788）半日跌3.33%，收報1.16元，為跌幅最大的國指成份股。

光伏繼續炒上，福萊特（6865）半日收報27.3元，升11.43%；信義光能（0968）收報17.82元，漲10%；金風科技（2208）收報13.98元，升4.17%。

中芯國際（0981）上周五遭美國商務部宣布將其列入出口管制的「實體清單」。中芯半日收報19.3元，跌2.82%。國藥控股（1099）附屬中國科學器材也被列於名單之上。國藥半日收報18.44元，跌1.39%。

阜博集團（3738）宣布向螞蟻集團旗下間接全資附屬Antfin配售2890.17萬股，每股作價13.84元，較周五收市價折讓7.49%，集資約4億元。阜博半日收報15.78元，漲5.48%。

加科思（1167）新上市，半日收報15.4元，較招股價14元高收10%。

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