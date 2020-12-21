物管板塊有改善 中小型物管股中永升最佳

恒指跌54點，收報26444點，成交金額731億元。美國兩黨達成刺激方案協議，美股期貨變動不大，亞洲股市個別發展，日股跌，A股升，港股則先跌後回穩，仍是在區間內波動。

今早強勢板塊眾多，有光伏、汽車、半新股、物管等股份。中央經濟工作會議提出，要做好碳達峰、碳中和工作。中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。光伏玻璃雙雄信義光能（0968）和福萊特（6865）分別漲10%及11%。保利協鑫（3800）卻一度大跌逾10%，之後回穩，或與高瓴入股對手、光伏龍頭隆基有關。

京東健康（6618）即將納入多個指數，股價再升4.8%創新高。華潤萬象（1209）、Vesync（2148）、泡泡瑪特（9992）亦分別升8%至21%。長汽（2333）強勢升破20元大關，比亞迪（1211）亦穩步回升至190元之上，走勢似會再試高位。

上周推介碧桂園服務（6098），今早升至接近50元，走勢明顯擺脫此前的長期跌浪。事實上，整個物管板塊都見改善，當中走勢最強最佳的是永升生活（1995），今早升7.4%，收報17.18元。以質素來說，永升是中小型物管股中最佳，無論是第三方物業管理佔比，還是住戶增值服務比重都是行業中三甲。今早收市價相距歷史高位僅約5%，可見市場多看好集團前景，可17元附近小注買入博破頂展升浪。

張兆聰

明報首席評論員