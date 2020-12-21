現今世代講求數碼化，數碼媒體推廣亦有上升的趨勢。The Bees創辦人及CEO曾錦強指出，因應收費相對較高，廣告客戶近年主要減少傳統媒介的廣告預算；加上疫情下的新常態，促使戶外媒介廣告效用受壓，數碼媒介的效用變相升加。近年大部分客戶均減低廣告預算，惟外送平台等疫情受惠行業的預算不減反增。

網絡廣告多以點擊曝光量計費

香港電視（1137）旗下HKTVmall廣告價格明年大幅加價最多6.7倍。曾錦強解釋，網絡廣告收費主要以每點擊付費（Pay-per-click）或以曝光量計費（Pay-per-impression），價格會因為客戶數量上升而加大競爭，影響收費增加。

以HKTVmall手機App主頁全版廣告10秒影像計算，目前正式收費約10.8萬元計，曾錦強直言「都幾貴，不是普通廣告客戶能負擔得起」，指出這個價錢或能在黃金時段內，於翡翠台播出一條30秒的廣告片；以傳統報紙計算，則有兩至三版全頁廣告，強調收費各有差異。

評收費：等於TVB黃金時段30秒廣告

曾錦強認為，網購平台跟傳統電視的媒介特性不同，「瀏覽網購平台的用戶主要為了消費購物，並非處於一個專注看廣告的環境，若廣告跟想買的東西無關便會略過；惟電視廣告卻不能」，故網購平台接觸人數或較多，但電視節目接觸其他潛在客戶的成功比例則較高。