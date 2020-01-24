疫情下廣告市場備受打擊，「大台」電視廣播（0511）早前低調宣布，明年廣告劈價吸客，但2013年失落免費電視牌照的王維基旗下港視（1137），明年廣告卻大幅加價。HKTVmall近月開始加大力度在自家平台吸納廣告，手機程式、網頁及電郵廣告價格明年大幅加價，加幅達16%至673%不等，其中在只播放一天、播放15秒才可關閉的全頁影片廣告，價格更超過18萬元，或成為港視未來盈利增長的另一重要來源。

明報記者 方楚茵 蔡穎霖

港視回覆本報查詢稱，公司明年將首次開放予非平台加盟商參加旗下廣告計劃，目前聖誕假期及新年的廣告位置已全數爆滿，鄰近農曆新年假期的廣告位置於12月15日起開放預約，反應亦非常熱烈，但暫無進一步加價計劃。目前HKTVmall正就明年廣告推出「早鳥」優惠，商戶亦反應熱烈，集團會為每個加盟商戶，回贈相等於平台年費的廣告金額。

明年攻非平台加盟商巿場

受惠新冠病毒疫情，HKTVmall平台使用者數量大增，於11月手機App每月活躍用戶已經升至近144萬人，按年增長約七成，相當於每5個香港人有1個是平台用戶；巨大的使用者流量，成為集團吸納廣告的契機。港視提到，與傳統媒體廣告相比，HKTVmall能運用大數據分析，更有效將推廣推送到目標客戶群，集團已成立一個專責推廣數碼廣告隊伍，向非現有平台加盟商戶推廣。

根據港視今年上半年度業績，當時未有刻意經營下，廣告收入淨額已按年增加4.33倍至995萬元，集團在今年第四季開始力谷廣告生意，加上明年大幅加價，意味廣告或會成為集團盈利另一增長「利器」。

而港視近期發布的2021年網上推廣資料，預示明年廣告大幅加價，當中標榜曝光率100%的手機App「推薦項目」，明年擺放一星期廣告價格為12,296元，按年大增673.3%；至於電郵廣告則似乎是明年另一重點，今年只需3.6萬元便可接觸所有受眾，但明年則細分成多個分類項目，當中可針對首10萬名消費者的電郵廣告，價錢飈升至9萬元，而熱門分類、可接觸全部受眾的化妝品廣告價錢更超過10萬元，相比今年只需1.57萬元，加幅近538%。

增13項廣告類型 用盡空間賺錢

HKTVmall亦活用網站及手機App上每一吋空間賺錢，明年加碼提供多達24項廣告類型，當中有13項是今年第四季才推出，如桌面版彈出式廣告、eDM電郵廣告、推薦項目及浮動標誌廣告等，並提供預付及預訂優惠計劃吸客。

至於平台上「最貴」的廣告，要數手機App全頁廣告，按影片廣告出現關閉按鈕分類，分為5秒、10秒及15秒，當中擺放一天、15秒廣告價格索價高達10.93萬元，若是在平台周四「VIP購物日」刊登，要價更逼近19萬元；平面廣告圖像亦分0秒及5秒兩種，想在平台周四VIP購物刊登5秒廣告亦要付出近9.4萬元。

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