美股上周向下，三大指數低收，港股今早低開75點或0.29%，報26422點，成交金額49億元；國指今早低開41點或0.4%，報10441點。恒生科技指數開市報8243點，跌0.13%

匯控（0005）領跌大市，低開1.58%，報40.5元，拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。友邦（1299）高開0.73%，報90.15元，為貢獻恒指貢獻19點。ATMXJ方面，阿里巴巴（9988）低開0.23%，報255元；騰訊（0700）高開0.09%，報580.5元；美團（3690）平開，報278.4元；小米（1810）平開，報28.8元。

藍籌中以安踏（2020）表現最好，升0.86%，報106元；恒隆地產（0101）低開2.32%，報19.4元，是跌幅最大的藍籌。

中芯國際（0981）上周五遭美國商務部宣布將其列入出口管制的「實體清單」後，集團於A股發公告指，經公司初步評估，公司被列入實體清單對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10納米及以下製程先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。中芯國際低開3.32%，報19.2元。

國藥控股（1099）注意到其附屬中國科學器材被列於名單之上。國藥稱，正就對集團的業務和經營的潛在影響進行綜合評估，將在適當的時候發布進一步的公告。國藥報18.66元，低開0.21%。

復星醫藥（2196）在中國內地的新冠疫苗二期試驗提前完成受試者入組。復星醫藥報40元，高開0.13%。

阜博集團（3738）宣布向螞蟻集團旗下間接全資附屬Antfin配售2890.17萬股，每股作價13.84元，較周五收市價折讓7.49%，集資約4億元。阜博高開14.97%，報17.2元。

加科思（1167）新上市，開報15.98元，較招股價14元，高開14.14%。

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