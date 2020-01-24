美股上周向下，三大指數低收。港股ADR走低，收報26453點，跌45點或近0.2%。其餘個股ADR方面，匯豐 （0005） ADR折合報40.62元，跌1.3%；騰訊 （0700） ADR折合報583.83元，升3近0.7%；建行（0939）ADR折合報5.73元，跌0.37%。

亞股方面，日股最新跌154點或0.58%，報26609點；韓股跌17點或0.65%，報2754點；澳洲股市跌27點或0.4%，報6896點。

焦點股份

中芯國際（0981）：公司周五遭美國商務部宣布將其列入出口管制的「實體清單」後，集團於A股發公告指，經公司初步評估，公司被列入實體清單對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10納米及以下製程先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。

國藥控股（1099）：注意到其附屬中國科學器材被列於名單之上。國藥稱，正就對集團的業務和經營的潛在影響進行綜合評估，將在適當的時候發布進一步的公告。

中國官方注視網路金融平台的線上存款業務，其中螞蟻集團之前已下架線上存款產品，留意重磅科技股。

復星醫藥(2196)：在中國內地的新冠疫苗二期試驗提前完成受試者入組。

新股加科思(1167)今早上市。

阜博集團(3738)宣布向螞蟻集團旗下間接全資附屬Antfin配售2890.17萬股，每股作價13.84元，較周五收市價折讓7.49%，集資約4億元。