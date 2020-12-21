【明報專訊】港股大型股偏軟情况持續，中小型股或個別行業的表現卻相當強勁，特別是新能源概念更是氣勢如虹，比亞迪股份（1211）已整固一段時間，可以留意。

上周恒指先跌後回升，全周僅跌7點，收報26,498點；國指升30點或0.30%。恒生大型股指數跌0.03%，符合恒指國指表現；不過，中型股、小型股指數分別升3.97%、3.72%，前者創年內收市新高，後者則創新高，大市表現不差。全周大市日均成交1424億元，略高於60天平均，交投平穩。

恒指連續4周先低後高

走勢上，恒指連續4周先低後高，高位低位下移，形成旗形整固形態，完成後有望追上中小型股再展升浪。趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線比例回升至五成以上，高於20天線比仍處於五成之上，而高於50天線比例保持六成，反映短線反覆，但中線向好依然具寬度支持。

大市表現改善，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔不足一成；經過上半個月的11個交易日內有9日跌多升少後，踏入下半個月的3個交易日都是升多跌少；上周升逾3%佔比約兩成或以上，跌逾3%佔比一成或以下，買盤動力較強。

環保及新能源一周大漲逾12%

此外，上周有不少行業明顯做好，本報數據庫追蹤的30個行業，全周有兩成半多下跌，航空及相關跌1.41%已經是表現最差，其次地產及相關、博彩及消閒跌約1%。

上升行業中，全周有一半多的升幅超過2%，環保及新能源一枝獨秀大漲逾12%；金屬及礦石、醫藥保健、航運物流、汽車及相關、科技器材升5%、6%。

新能源的保利協鑫（3800）上周再漲近四成，連升7周，累升逾3倍；信義光能（0968）、金風（2208）升一兩成，向上突破。

具新能源車概念的長城汽車（2333）及雅迪（1585）破位而上；新能源電池材料贛鋒（1772）、洛鉬（3993），以至較早前提到東岳（0189）都創出年內高位。新能源車的比亞迪股份相對落後，可以留意。

比亞迪重上20天線 動力逐步增強

比亞迪11月銷量5.4萬輛，按年增長三成；其中新能源汽車銷量增1.4倍，佔總銷量近一半，包括高端新能源車漢系熱賣，月銷量破萬。隨着產能持續釋放，漢系將可以滿足市場需求，帶來穩定銷售。早前公司發布首款搭載DM-i（雙模智能）超級混動技術的轎車——秦PLUS，據報有機會在明年首季上市，有望掀起另一波熱潮。

股價方面，比亞迪上月升至212元新高後回落築底，上周重上20天線，動力逐步增強；雖然暫時受制188元阻力，一旦突破料可再次上闖200元關口；短線可將止蝕位放在50天線約170元。

[劉思明 數據尋寶]