本地財務公司康業信貸母公司康業金融科技上載初步招股文件，資料顯示，集團主要從事樓宇一按及二按業務，目前佔集團貸款組合比例逾七成，其餘則為無抵押貸款。截至今年9月底止九個月，集團錄得純利約3.07億元，按年增長約59.4%。

根據招股書，康業由著名物業投資者李根興父母李常盛、李碧葱，以及胞兄李根泰創辦，三人在公司上市前分別持有25%、25%及28.5%股權，李根興則持有餘下21.5%股權。李常盛及李碧葱分別任公司正副主席，李根泰為行政總裁，集團董事陣容亦有不少名人，包括身兼港區全國人大代表的前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民出任獨董，數碼港主席林家禮則為非執董。

截至今年9月底止九個月，康業提供貸款規模約43.07億元，當中有抵押的樓宇一按及二按佔約73.5%，其餘則為個人貸款。康業絕大部分收入來自利息收入，今年首九個月增長約22.1%至7.25億元，純利增長則有賴極高的淨利息收益率（NIM），期內整體NIM約13.6%，按年持平；而2017、2018及2019年度，則分別高達23.7%、20.3%及17.4%。