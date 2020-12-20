中芯國際（0981）周五遭美國商務部宣布將其列入出口管制的「實體清單」後，集團於A股發公告指，經公司初步評估，公司被列入實體清單對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10納米及以下製程先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。

中芯國際周五股價跌5.2%，收報19.86元。A股則收跌1.77%，報55.02元。

集團指，自公司被列入「實體清單」後，根據美國相關法規，針對適用於美國《出口管制條例》的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應；對用於10納米及以下技術節點（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」（Presumption of Denial）的審批政策進行審核；同時公司為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。

而自2020年9月5日從媒體獲悉可能被美國商務部列入貿易黑名單以來，公司表示一直努力與美國政府相關部門溝通，以期得到公平、公正的對待，但公司仍然被列入了「實體清單」，對此表示堅決反對，並再次重申，公司自成立以來一貫恪守合規運營的原則，嚴格遵守生產經營活動所涉及相關國家和地區的法律法規，從未有任何涉及軍事應用的經營行為。