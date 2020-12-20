近年官員不時扮鬼扮馬以宣傳政策及提升公眾參與，最新財政司司長陳茂波在其網誌中扮演廚師，指新一份預算案的公眾諮詢今天正式展開。他認為製作預算案好像為家人準備一頓晚餐一樣，需盡量了解市民想法，為港共謀出路。他又提到，未來數個月，若然疫情不能快速受控，失業率有機會再次攀升。

陳茂波指，今年政府將面對史無前例的三千億元財政赤字，而明年的預算案估計難免仍出現赤字。近期政府公布再向「防疫抗疫基金」注資64億元，推出合共19項資助計劃，涵蓋餐飲、酒吧、卡拉OK場所，美容院、按摩院、電影院、健身中心、幼稚園，以至藝術工作者及興趣班導師等，希望具針對性地幫助受新一輪措施直接影響的行業及人士。

他指，跟九月份第三輪注資時的同類措施相比，此輪資助金額幾乎增加了一倍。但對於許多艱苦經營多時的行業來說，只是杯水車薪，最多只起暫時紓緩作用，絕非根治問題的長遠之計。而本港9至11月的最新失業率為6.3%，同期就業不足率為3.4%。雖然兩項數字均較對上一期有所改善，但現實是仍然是有超過24萬人失業、逾13萬人開工不足。未來數個月，若然疫情不能快速受控，失業率有機會再次攀升。