雖然美國國會兩黨領袖早前指在爭議已久的9000億美元紓困法案接近達成共識，不過法案在周五仍未能通過，聯邦政府繼續依靠臨時一周撥款避過關門，令美股周五創新高後倒跌。道指下跌0.4％，收報30179點，標普500指數下跌0.4％，收報3709點，納指下跌0.1％，收報12756點。

總結全周，受惠聯儲局本周對股市的支持言論，美股仍錄升幅，納指升3.1％，標指和道指升1.3％和0.4％。美國在週五批准Moderna的新冠肺炎疫苗的緊急使用授權使用，為第二隻上市的新冠肺炎疫苗。市場仍預期紓困法案即將推出，加上期望廣泛接種疫苗後有助經濟重啟，帶動美股向好。LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示同樣對後市樂觀，不過他提醒現時市場情緒有些失控，也許應該在好消息公佈時出貨。他預期，標指在2021年可升至3900點。

昨日是美股「四巫聚首日」，即指數期貨、指數期權、個股期貨及個股期權的到期結算日，市場成交量與波動性會較高，被視為今年最後一次股票換馬的時機。Tesla昨日收市後納入標普，收市前1小時急劇波動 ，一度由升2％轉跌近4％，不過臨收市前拉升，收市升5.96％，報695美元創新高。不過盤後回吐報677美元，較周四仍升3.35％。

美元指數昨日反彈0.11％至89.92，本周美元自2018年以來再次跌穿90，每盎司金價下跌6.09美元，報1879.33美元，全周升2.22％，連升三周。

恒指夜期下跌0.17％，報26454點，低水45點。ADR港股比例指數報26453點，下跌0.17％。歐盟與英國就脫歐貿易談判進入最後階段，但歐盟指達成共識之路狹窄，匯控（0005）ADR折合報40.62港元，較港股低收1.28％，長和（0001）ADR折合報53.88港元，較港股低收1.05％。