為明年中國經濟工作定調的中央經濟工作會議今日結束。會議指出，明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，政策操作上要更加精准有效，不急轉彎，把握好政策時度效。要注重需求側管理，形成需求牽引供給、供給創造需求。

會議指，積極財政政策要提質增效，保持適度支出強度以增強國家重大戰略任務財力保障，且要做好化解地方政府隱性債務風險工作；穩健貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，並且要處理好恢復經濟和防範風險的關係，包括利用多渠道補充銀行資本金，完善債券市場法制等。

會議亦就明年經濟工作提出八項任務。其中包括擴大內需，有序取消一些限制消費購買的行政規定，挖掘縣鄉消費潛力；要改善收入分配結構，擴大中等收入群體；要大力發展數碼經濟，加大新型基礎設施投資力度。要擴大製造業設備更新和技術改造投資。

會議亦提出要強化反壟斷和防止資本無序擴張。包括要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。強調金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

金融及開放方面，會議提到要放寬市場准入，促進公平競爭；健全金融機構治理，提高上市公司質量，打擊各種逃廢債行為。房地產則繼續重申「房子是用來住的、不是用來炒」的定位。

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