太古地產（1972）宣布，其聯同合營伙伴遠洋集團（3377）成功投得面積共78298.68平方米的北京朝陽區土地，攤佔35%股權。據此太地及遠洋將分別向持有該項目的公司增資33.25億元人民幣，並以內部資源支付。首期30%款項將於訂立增資協議後30天內支付，餘額在註冊為項目公司股東後180天內，並在最遲於2021年5月19日之前支付。同時亦向相關項目公司，提供不多於9.1億元人民幣股東貸款。太地共出資42.35億元。

新購入的土地，將用於太地現時持股35%的北京頤堤港二期發展所需，新購入的北京朝陽區土地所屬公司，涉及總投資達230億元人民幣。太地指，頣堤港二期總建築面積約39.355萬平方米，包括建造一座購物商場、多座辦公樓及一家酒店。

遠洋亦會根據協議，盡最大努力物色新投資者，購入持有該北京朝陽區土地所屬公司29.79%股權連貸款，令太地、遠洋、新投資方及將台鄉政府，持股變成35%、35%、29.79%及0.21%。太地有權拒絕有關收購計劃，並有權在頤堤港第二期開業後第四年起的任何一個月，有關物業的連續前12個月租金收入總和高於過往任何12個月的租金收入總和，便可以行使購買權，向遠洋集團增購該項目額外14.895%權益，令持股比例提升至49.895%，與遠洋持股水平平起平坐。太地無需支付權利金。

此外，太地及遠洋訂立合作備忘錄，可讓雙方在現有北京頣堤港，各自授予對方選擇權，在對方未能履行支付資本承擔義務等情況下，以27億元人民幣行使價，購入彼此在頤堤港項目的50%股權。太地估計，若遠洋行使選擇權購入其手上的頤堤港50%股權，將可確認稅前收益約5.91億港元。在太地持股82%的母公司太古股份將據此攤佔4.84億元稅前收益。

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