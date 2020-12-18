這段時間官方頻頻將矛頭指向科網巨頭，除了阿里巴巴（9988），外賣平台美團 （3690）日前因有網民指其「宰熟客」而被官媒新華網批評為賺小利而「不顧吃相」。

事緣日前有美團會員於網上發文，表示原本以為開通外賣會員更省錢，但結果發現，在美團向同一店鋪、同一目的地及同樣時間點餐，會員比非會員的外賣費貴1元至5元（人民幣，下同）。文章引來熱議，指責美團向會員熟客埋手取利。

雖然美團隨即回應指，該會員提到的外賣費差異與會員身份無關，是定位外賣地址的系統出現偏差，導致預估費用不準確；又強調用戶實際的外賣費，會按照真實配送地址準確計算，不受影響。美團亦表示定位問題導致外賣費預估不精準是公司問題，向用戶誠懇致歉。

不過，事件未有因美團道歉而平息。今日新華網發表評論文章，除了認為美團的解釋欠足夠說服力，亦表示「君子愛財，需取之有道」。透支消費者信任無異於殺雞取卵，漠視消費者權益就等於自毀前程。

文章指，大數據和數字技術賦予企業更敏銳的洞察力，但別只盯著一兩塊錢，令吃相難看。而不管是技術疏漏還是大數據瑕疵，該改的要改。

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