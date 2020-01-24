港股全周累跌0.03% ATMXJ齊挫 中芯擬遭美列入黑名單跌半成
文章日期：2020年12月18日 16:20
港股終止兩連升，午後窄幅向下，最多跌315點，低見26363點，尾市跌幅收窄，收市跌179點或0.67%，報26498點，成交金額1664億元，較上日增加29.09%；國指跌62點或0.59%，報10483點。恒生科技指數收報8253點，跌0.95%。
恒指本周累跌0.03%或7點，連跌三周，表現最佳的是中生製藥（1177），累升16.04%，表現最差的是長實集團（1113），累跌6.58%；國指本周累升0.3%或30點，升幅創近一個月高位；科指本周累升2.14%或173點，升幅創近一個月半高位。
友邦（1299）領跌大市，收跌1.59%，收報89.5元，拖低恒指42點。ATMXJ向下，京東（9618）收報320.4元，跌0.8%；騰訊（0700）收報580元，跌0.51%；傳中央調查組本周進駐阿里巴巴（9988），該股收報255.6元，跌0.93%；美團（3690）收報278.4元，跌2.32%；小米（1810）收報28.8元，跌1.71%。
藍籌中以聯通（0762）表現最好，升3.4%，收報4.56元；石藥（1093）表現最弱，跌3.09%，收報7.84元。
美國商務部計劃將中芯國際（0981）等80間企業列入黑名單，中芯國際（0981）收報19.86元，跌5.2%。
地產股偏軟，長實集團（1113）跌1.58%，收報40.4元；恒地（0012）升0.33%，收報30.5元；新地（0016）跌1.25%，收報102.5元；新世界發展（0017）升1.08%，收報37.4元。
長和（0001）股東通過出售歐洲鐵塔，收市升0.65%，收報54.45元。
新股方面，Vesync（2148）今日上市，收報8.8元，較定價升59.42%。
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