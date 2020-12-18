交易平台Carousell公布，香港11月每月活躍用戶量按年增加逾40%，平均每七個香港人就有一名是Carousell的用戶。

平台指出，25至34歲消費者一直是網上購物的主力軍，其在Carousell的用戶數量較今年1月增加4.5倍。增幅最大的用戶群是45歲或以上消費者，過去一年內增長接近六倍。今年電子產品和名牌產品繼續最受35歲以上消費者歡迎；健康及美容產品亦排第二名。隨著市場不確定性持續，消費者更有預算意識，希望獲得性價比高的產品和服務。

今年春節期間疫情襲港，防疫用品需求大增，搜尋相關產品的活躍用戶量較去年增加54%，口罩成為年度熱搜，共錄得805萬次搜尋量。另外，電子產品、玩具和遊戲、家品、女性時裝和奢侈品並未受到市場波動的影響，繼續是Carousell長期受歡迎的產品類別，相關活躍用戶數量平均增長30%。

同時，社交距離措施下，港人進一步利用平台發掘和使用以往線下尋找的服務，尤其是家居服務供應商，在Carousell使用家居服務的活躍用戶數量按年增長了兩倍。另外，最受歡迎服務類別包括家居服務、電子產品和配件維修、美容服務和補習服務。

Carousell香港董事總經理葉承浩表示，疫情加速推動消費者透過網上平台進行購物步伐。數據反映兩個趨勢，包括提供傳統線下服務的行業應抓住機會，拓展網上銷售渠道，今年更多家居服務供應商透過平台接觸更多客戶，創造新收入來源。另外，高需求產品的小型商家應該盡快開展線上銷售，網上平台24小時開放，可幫助收入來源多樣化，彌補線下銷售損失。

記者：蕭嘉聰

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