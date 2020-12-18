Gucci 宣布與阿里巴巴（9988）旗下天貓達成戰略合作，進駐其奢侈品平台——天貓奢品（Tmall Luxury Pavilion）。Gucci將陸續開設兩家線上官方旗艦店，分別提供全品類Gucci時尚與美妝系列精品。

阿里巴巴集團總裁兼執行董事J. Michael Evans表示，中國消費者現正成為全球奢侈品市場發展的重要驅動力，他們希望能夠享有更高端、更完善的線上奢侈品消費體驗。期待通過與Gucci的數字化創新合作，樹立行業標杆，更好地滿足奢侈品消費者的線上消費需求，幫助品牌贏得更大的成功。

Gucci將於12月21日在天貓奢品開設的首個天貓官方旗艦店將精選品牌全系列時尚精品，包括手袋、皮具、鞋履、成衣、配飾、腕表首飾等精品系列。

Gucci美妝天貓官方旗艦店將於2021年2月上線。

2016年，阿里巴巴加入國際反假冒聯盟（IACC），但遇到反彈，Michael Kors、Gucci美國退出聯盟，以表達對被指旗下網購平台假貨率甚高的阿里巴巴集團加入聯盟的不滿。

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