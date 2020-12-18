亞洲金融（0662）公布，以約2.79億元（約10.8億泰銖）收購泰國康民醫院（上市編號︰BH）1000萬股，約佔BH現有已發行股本1.26%。

今次亞洲金融投資服務及亞洲保險分別透過大手交易及賣方經紀人購入392.1萬股及607.9萬股，平均價為每股108泰銖，交易將於12月22日完成。

據公告，今次亞洲金融是向獨立第三方兼泰國上市公司Principal Capital Public Company(上市編號：PRINC)董事總經理兼執行委員會主席Satit Viddayakorn收購該批股份，Satit Viddayakorn於公告日持有BH的11.4%。

亞洲金融指，在收購股份前已持有2721.396萬股BH股份作為戰略投資，收購完成後將合共持有3721.396萬股或4.68%的BH權益。

集團指，考慮到BH在不斷增長的亞洲醫療保健的預期市場前景、往績及穩固基礎、BH的長線投資表現和購買總代價，以及集團對醫療保健相關業務前景看好的投資策略等進行。

值得留意的是，Satit Viddayakorn於今年11月25日才以私人名義與Bangkok Dusit Medical Services（BDMS）洽購9056萬股BH股份，每股作價為103元泰銖，涉及約93.2億泰銖，並表示有意再向BDMS收購餘下11.34%的BH股份。

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