新能源股火熱 比亞迪築底後回勇可吼

港股連升兩日後今早有回吐，恒指低開27點後向下，最多跌230點，半日收報26499點，跌178點或0.67%；國指跌0.49%。不過，中小型股表現不俗，恒生中型、小型股指數升0.59%、0.70%。大市半日成交659億元。

大型科網股有沽壓，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌2%。金融股偏軟，建行（0939）、友邦（1299）、匯控（0005）跌逾1%。個別消費股有回吐，安踏（2020）、蒙牛（2319）、海底撈（6862）跌逾2%。不過，汽車、新能源股受到追捧，信義光能（0968）、保利協鑫（3800）、長城汽車（2333）升約半成或以上。資源股、航運出口股偏好，神華（1088）升4%，紫金（2899）、海豐（1308）升半成，敏華（1999）升8%。中資電訊股做好。

新能源股火熱，比亞迪股份（1211）上月底升至212元新高後回落，經過12月份築底後，近日股價有轉強迹象，可以留意。公司11月銷量5.4萬輛，按年增長三成；其中新能源汽車佔銷量近一半，按年增1.4倍。公司旗下漢系列熱賣，手訂單充足，配合產能逐步釋放，預料可以穩定銷量；明年首季有新型號上市，將可以推動增長。股價方面，比亞迪今早重上20天線，短線有望再闖200元關口，中線止蝕位放在170元。

劉思明

投資版副主編