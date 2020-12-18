長和（0001）公布，出售歐洲發射塔資產權益予 Cellnex之交易的決議案，獲股東於今天特別股東大會上以大比數通過。贊成票佔已投的票數99.89%。長和半日報54.2元，升0.185%。

主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅指，交易有助降低集團的債務。就交易作出調整後，集團於2020年6月30日的呈報債務淨額對總資本淨額比率將由25.6%下降至15.2%。如撇除採納HKFRS 16 的影響，於2020年6月30日的呈報債務淨額對總資本淨額比率將由25.1%下降至14.9%。

至於會否派發特別股息，李澤鉅表示之前亦提過，公司會考慮將交易的部分所得款項分配至市場股份購回計劃。董事會於作出任何有關決定時，將會考慮所有相關情況以及集團及其股東當時的最佳利益。

當被問及交易為何要分階段完成，李澤鉅指出，這是對公司及Cellnex 都是最有利的安排。每一家發射塔公司均各自獨立營運，並須依循每一個司法管轄區不同的規例。因此，分階段完成交易是最有利的安排。有關交易進度的問題，李澤鉅表示奧地利、丹麥、愛爾蘭的交易將於這個月月底前完成。

今次交易為長和向Cellnex出售旗下CK Hutchison Group Telecom （「CKHGT」） 奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國的發射塔資產權益。交易將釋放 CKHGT 及長江和記歐洲發射塔資產與業務的潛在價值，同時加快集團的跨國網絡推出 5G 服務，及進一步提升集團的財政能力，以支持未來增長和潛在的併購機會。協議分為六項適用於不同國家的獨立交易，並在各自符合相關交易條件時完成，待六項相關交易全部完成後，集團將收取之代價總額為100 億歐元，其中5%須歸於集團於丹麥及瑞典的夥伴。

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