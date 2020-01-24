港股收跌178點 ATMXJ向下 中移動逆市彈4%冠藍籌
文章日期：2020年12月18日 12:04
港股半日低開低走，收跌178點或0.67%，報26499點，成交金額659億元；國指跌51點或0.49%，報10494點。恒生科技指數收報8276點，跌0.67%。
友邦（1299）跌1.43%，收報89.65元，拖低恒指38點。ATMXJ全線向下，騰訊（0700）收報577.5元，跌0.94%；阿里巴巴（9988）收報256元，跌0.78%；美團（3690）收報278.8元，跌2.18%；小米（1810）收報28.95元，跌1.19%；京東（9618）收報321.2元，跌0.56%。 京東健康（6618）再破頂，收報148元，升6.09%。
藍籌中以中移動（0941）升4.19%，收報46元；手機設備股弱勢，舜宇（2382）跌2.41%，收報154.2元，是跌幅最大的藍籌；瑞聲（2018）跌0.23%，收報42.9元。
光伏股續強，保利協鑫能源（3800）升6.8%，收報1.57元；協鑫新能源（0451）持平，收報0.25元。
地產股偏軟，長實集團（1113）跌0.97%，收報40.65元；恒地（0012）無升跌，收報30.4元；新地（0016）跌0.77%，收報103元；新世界發展（0017）跌0.27%，收報36.9元。
川河集團（0281）指進譽投資有意私有化，收報0.54元，升12.5%。
新股方面，Vesync（2148）今日上市，收報8.65元，較定價升56.7%。
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