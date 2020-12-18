自由亞洲電台引述消息指，中央調查組本周進駐阿里巴巴（9988），另外，馬雲湖畔大學雲南分校規劃用地遭終止。報道指，阿里集團暫時沒有作出回應。本報亦正就此事向阿里巴巴查詢，目前未獲回應。阿里巴巴半日跌0.77%，報256元。

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報道引述跟阿里集團有聯絡的知情人士指，一個聯合調查組最近已進駐阿里集團，但具體情況仍有待進一步了解。而在調查組進駐阿里後，畔大學雲南分校的施工都停了。

報道引述昆明大學金融學者張謹指，以當前中國政治形勢發展，馬雲的處境會越來越糟糕，原因包括螞蟻金服做的金融是政府命脈，其次是他批評監管問題，完全是在向高層權力發出挑戰，這對高層而言是很厭惡的事。

張謹指出，馬雲想要安穩生活須付出代價，而且不是一般的代價。除非他有更好的奉獻，否則他被整肅，他無非也是中共資產的一個白手套、一個代持人，把他的權力及財富收回去，那是分分鐘的事情。

至於以馬雲為校長的湖畔大學，今年8月25日正式確定在雲南昆明滇池設立分校。但在本月10日，雲南昆明西山區滇池西岸片區徵地拆遷工作指揮部綜合協調處發布公吿，因該區控制範圍調整，終止西山區白魚口片區控制性詳細規劃項目。

湖畔大學並非中國教育部轄下的「大學」，也不是教育培訓機構，而是以民辦非企業註冊的社會組織。類似於俱樂部。報道引述學者認為，當局已經意識到商人聯合的危險性，因此決絕出手，下一步可能是關閉湖畔大學。

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