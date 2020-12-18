永旺（0984）旗下第二間品味生活百貨專門店「ものもの（Mono Mono）」明日逆市開幕，位於香港仔中心，店內出售自家家居生活品牌「HÓME CÓORDY」、 「Living PLAZA」及自家品牌「TOPVALU」商品，佔地逾4900平方呎。

永旺執行董事、採購及物流董事久永晉也指出，目標客群以50歲或以上的夫婦為主，未來會繼續研發合適香港市場的新產品。另外，香港仔較少家居類店舖，家居空間較細，需善用空間，因此店內出售更多「HÓME CÓORDY」產品，例如收納用品等。現時永旺有6間店舖設有「HÓME CÓORDY」分部，他透露，明年繼續有開店計劃。

久永晉也表示，疫情期間日常食品如菜、肉類、雞蛋、牛奶的銷售大增，加上政府限制晚上堂食，以及小童留在家中時間增加，微波食品需求亦上升。香港人追求新鮮感，今後會繼續推出新產品。

他又指，香港經濟低迷，消費者對價格較敏感，今次新店大部分產品均在100元以下價格發售。公司亦希望支援客人，因此作出「降價宣言」，自家品牌「TOPVALU」的100種食品及日用品將會降價，部分商品會先在香港仔新店推出，12月底再擴展至其他分店出售，例如TOPVALU不織布口罩，會由原價39.9元降至29.9元。

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