美股高收，惟港股今早向下。恒指今早低開27點或0.11%，報26650點，成交金額43億元；國指今早低開15點或0.16%，報10529點。恒生科技指數開市報8324點，跌0.09%。

匯控（0005）領跌大市，低開0.96%，報41.3元，拖低恒指20點。ATMXJ個別走，阿里巴巴（9988）報257.4元，跌0.23%；騰訊（0700）報586元，升0.51%；美團（3690）報284.4元，跌0.21%；小米（1810）報29.4元，升0.34%；京東（9618）報321元，跌0.62%。

藍籌中以中生製藥（1177）表現最好，升1.4%，報7.97元；啤酒股續弱，百威（1876）跌1.35%，報25.6元，是跌幅最大的藍籌。

其餘個股方面，瀋陽中院允許華晨集團繼續營業，華晨中國（1114）報6.43元，升1.1%。

軟件股向好，金蝶（0268）創上市新高，高開0.71%，報28.4元。

川河集團（0281）指進譽投資有意私有化，但未提出任何明確潛在私有化計劃之建議，開報0.59元，升22.92%。

思捷（0330）兩外藉高層辭任，開報0.99元，無升跌。

Vesync（2148）今日上市，開報10.4元，較定價5.52元，升88.41%。